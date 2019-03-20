{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Еврокомиссии заявили, что штраф в отношении Google не направлен против США

Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер подчеркнула, что американские компании, работающие на европейском рынке, должны принять условия этого рынка

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Штраф Еврокомиссии против Google в размере в €1,49 млрд не направлен против США.

На эту тему
Антимонопольные иски к Google. Обвинения и штрафы

Об этом заявила в среду на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

"Еврокомиссия рада американским и другим иностранным компаниям, работающим на европейском рынке, однако они, начиная эту работу, должны принять условия работы на нашем рынке", - подчеркнула Еврокомиссия.

Этот штраф Еврокомиссии против Google уже четвертый за последние пять лет. В этот раз Еврокомиссия обвинила Google в злоупотреблении своим положением на рынке интернет-поиска для повышения видимости рекламных предложений от своих партнеров и в нелегальных практиках, препятствующих выходу на рынок конкурентов.

Теги
США
Первое заседание рабочей группы по оценке ущерба Крыму может пройти на следующей неделе
Сама рабочая группа будет сформирована в ближайшие дни, пообещал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников
Читать полностью