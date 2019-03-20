В Еврокомиссии заявили, что штраф в отношении Google не направлен против США

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Штраф Еврокомиссии против Google в размере в €1,49 млрд не направлен против США.

Об этом заявила в среду на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

"Еврокомиссия рада американским и другим иностранным компаниям, работающим на европейском рынке, однако они, начиная эту работу, должны принять условия работы на нашем рынке", - подчеркнула Еврокомиссия.

Этот штраф Еврокомиссии против Google уже четвертый за последние пять лет. В этот раз Еврокомиссия обвинила Google в злоупотреблении своим положением на рынке интернет-поиска для повышения видимости рекламных предложений от своих партнеров и в нелегальных практиках, препятствующих выходу на рынок конкурентов.