Старшего вице-президента "Азбуки Вкуса" Дениса Сологуба назначили президентом компании

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Старший вице-президент "Азбуки Вкуса" Денис Сологуб, курирующий ее операционную деятельность, назначен президентом компании. Об этом говорится в сообщении "Азбуки Вкуса".

Сологуб сменил на этой должности Вадима Долгова, который принял решение перейти на работу в другую компанию.

Сологуб работает в "Азбуке Вкуса" с 2001 года, когда был привлечен в качестве специалиста по внедрению ERP (систем, которые позволяют хранить и обрабатывать большинство необходимых для работы компании данных - прим. ТАСС). В 2016 году он был назначен на позицию исполнительного директора компании, в 2018 году занял пост старшего вице-президента по корпоративным функциям, где курировал спектр вопросов, связанных с операционной деятельностью бизнеса.

"Азбука Вкуса" объединяет 102 одноименных супермаркета, 10 семейных гипермаркетов "АВ Маркет", 56 минимаркетов AB Daily, три специализированных Энотеки, два городских бистро "АВ Бистро", ресторан The Finch, а также интернет-магазин. Компания представлена в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.