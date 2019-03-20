Аксенов: объем доходов Крыма от налогов вдвое превысил лучшие показатели при Украине

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Объем доходов Республики Крым, полученных в виде налогов в 2018 году, в 2,5 раза выше, чем показатели в лучшие годы ее нахождения в составе Украины. Об этом в понедельник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил глава региона Сергей Аксенов. На совещании обсуждались итоги развития Крыма за последние пять лет.

"По сравнению с лучшими временами нахождения Крыма в составе Украины собственные доходы бюджета Республики Крым выросли более чем в 2,5 раза: 22 млрд - это лучший показатель с 2010 по 2013 годы доходов бюджета республики, в том числе с помощью Киева <...> Налоговые доходы в Республику Крым составили в прошлом году почти 50 млрд рублей. И около 120 млрд ежегодно приходит федеральная помощь в рамках реализации ФЦП и других государственных программ", - сказал Аксенов.

По его словам, властям республики удалось увеличить финансирование социальной сферы по сравнению с украинским периодом в 2,5 раза, в сфере образования - в 3 раза, в сфере культуры - в 3,5 раза, в сфере спорта - в 4 раза, в сфере экологии - в 23 раза, "поскольку она практически не финансировалась".

Аксенов уточнил, что бюджет Крыма за прошлый год выполнен с небольшим профицитом - 39 млн рублей, а бюджеты региона и муниципалитетов на текущий год прогнозируются бездефицитными.

Согласно закону о бюджете Республики Крым, доходы в 2019 году прогнозируются на уровне 192,8 млрд рублей.