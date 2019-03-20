Правительство утвердило долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года

МОСКВА, 20 марта./ТАСС/. Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития (ДПР) ОАО "РЖД" до 2025 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым.

"Я подписал документ, который ожидается достаточно давно. Это долгосрочная программа развития акционерного общества "Российские железные дороги". Мы с вами обсуждали несколько раз его содержание на различных совещаниях. Там учтены основные направления вашего развития на ближайшие годы, включая целый ряд таких фундаментальных для "Российских железных дорог" решений. Так что работайте", - сказал Медведев.

По словам Белозерова, благодаря ДПР компания сможет привлечь около 4 трлн рублей инвестиций. "Это ключевой документ, который сейчас создает предпосылки для нашего активного развития до 2025 года. Цифры говорят сами за себя - почти 9 трлн [рублей], и благодаря этому документу мы сможем привлечь порядка 4 трлн рублей у инвесторов. Это сигнал рынку, это сигнал производителям, что начинается очень активная работа", - сказал Белозеров.

Как следует из материалов на сайте правительства, основные задачи программы: повышение транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями; развитие зарубежной деятельности РЖД, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения; обновление парка подвижного состава, с учетом заключения с его производителями контрактов жизненного цикла; развитие инфраструктуры для обеспечения перспективных объемов перевозок и повышение производственной эффективности; обеспечение необходимого уровня безопасности движения и экологической безопасности; переход на "цифровую железную дорогу" и другие. Проект "Цифровая железная дорога" предусматривает повышение качества предоставляемых транспортных и логистических услуг за счет использования цифровых технологий.

Долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года разработана с учетом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и включает в себя все предусмотренные планом проекты.

Чистая прибыль компании

Белозеров на встрече с Медведевым сообщил, что ОАО "Российские железные дороги" в 2018 году получило 18 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что выше запланированного показателя.

"Хотел проинформировать дополнительно, что итоги по РСБУ у нас выше, чем планировалось, - 18 млрд [рублей] прибыли мы получили. Это как раз те средства, которые будут направлены на реализацию этой программы [долгосрочного развития РЖД до 2025 года]", - отметил Белозеров.

По сравнению с показателем за 2017 год (17,5 млрд рублей) чистая прибыль РЖД по РСБУ выросла на 2,9%.

Белозеров отметил, что в прошлом году РЖД также удалось сократить расходы на 45 млрд рублей.

"Буквально несколько цифр: это рост производительности труда - почти на 6,8%, и в прошлом году провели огромную работу - как и обещали, сократили расходы на 45 млрд [рублей]. Это позволило достичь таких результатов", - добавил Белозеров.

"То есть это экономия?" - уточнил Медведев. Глава РЖД ответил утвердительно.

Согласно утвержденной правительством программе долгосрочного развития РЖД, компания планирует в 2025 году получить уже 138 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ в базовом сценарии. Оптимистичный сценарий предполагает рост показателя до 259,7 млрд рублей в 2025 году.

Содержание программы

РЖД получат 157 млрд рублей в форме дивидендных выплат от своих дочерних компаний в период с 2019 года по 2025 год. Такой прогноз содержится в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года. "За период 2019-2025 годов общества обеспечат открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" суммарный дивидендный поток в размере 157 млрд рублей во всех сценариях", - отмечается в материалах компании.

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