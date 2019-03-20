Медведев поддержал предложение РЖД о скидке в 50% на проезд детей в летний период

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение главы РЖД Олега Белозерова о предоставлении скидки в 50% на проезд детей в летний период.

"Растут пассажирские перевозки, очень приятный факт. В дальнем следовании - почти на 8%, в пригороде - больше, чем на 3%, - рассказал об итогах 2018 года Белозеров на встрече с Медведевым. - Пассажиры пользуются современными цифровыми технологиями. Более 50% в прошлом году билетов продается в электронной форме. И обновили очень серьезно парк вагонов, более 1300 вагонов благодаря тем решениям, которые были приняты правительством".

"Мы готовы к летним перевозкам, - продолжил Белозеров. - Хотим за лето перевезти более 38 млн пассажиров, из которых 2,5 млн - дети. Специально подготовлены отдельные специальные составы, сформированы. Но хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах", - сказал Белозеров.

Глава правительства поддержал это предложение главы РЖД. "Мы же и в предыдущий период такие решения принимали, я имею в виду и на государственном, и на корпоративном уровне, - напомнил премьер-министр. - Я думаю, что эта практика хорошая, она себя зарекомендовала наилучшим образом, потому что наши граждане этой льготой активно пользуются, это помогает многим семьям с детьми снизить расходы на поездки для отдыха: на юг или в другом направлении". "Поэтому я думаю, что можно было бы пойти на эту меру и в текущем году с учетом того, что финансовое состояние "Российских железных дорог" это позволяет сделать", - сказал Медведев.