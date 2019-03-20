Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

Компания Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.

Новые AirPods оснащены чипом H1, который обеспечивает повышение качества воспроизведения, продлевает время работы в режиме разговора на 50%, а также обеспечивает поддержку функции электронного голосового помощника Siri.

Более быстрое подключение дает возможность легко переключаться между устройствами, слушая музыку на iPhone, Apple Watch или iPad.

"AirPods легко подключаются ко всем устройствам и обеспечивают кристально чистый звук", - сказал старший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер.

AirPods поставляются с чехлом, который поддерживает беспроводную зарядку. Новые наушники доступны для заказа на apple.com. Стоимость AirPods со стандартным зарядным чехлом составляет от 13 490 рублей, а с беспроводным - от 16 990 рублей.