РФПИ и Aggreko инвестируют в объекты для бесперебойного энергоснабжения регионов РФ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и британская компания Aggreko договорились о совместном сотрудничестве в сфере малой распределенной энергетики. О соответствующем соглашении было объявлено сегодня в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с британскими деловыми кругами.

"Стороны планируют инвестировать в строительство объектов для бесперебойного энергоснабжения и температурного контроля промышленных предприятий и объектов ЖКХ в российских регионах", - говорится в сообщении РФПИ.

Проект реализуется в рамках указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в число целей которого входит развитие распределенной генерации. "Партнерство с Aggreko рассчитано на локализацию в России передовых технологий в автономном энергоснабжении и обеспечение его бесперебойности для компаний из различных секторов экономики. Оно позволит повысить эффективность производств и создать дополнительные возможности для развития, прежде всего на отдаленных территориях, обеспечивая реализацию одной из основных инвестиционных стратегий РФПИ - развитие российских регионов", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам главного исполнительного директора Aggreko plc. Криса Вестона, "посредством уменьшения стоимости электроэнергии и тепла государство, предприятия и домохозяйства будут иметь возможность перераспределять средства от данной экономии на развитие и рост экономики РФ".

Aggreko plc имеет 193 представительства и многолетний опыт реализации успешных проектов общей мощностью 10 ГВт в части гибкого энергоснабжения и температурного контроля по всему миру. Один из шести глобальных хабов компании находится в Тюмени, также является сервисно-ремонтным центром мирового уровня с высокой долей локализации.