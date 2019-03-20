Инвестиции в основной капитал в Севастополе выросли в 10 раз за пять лет

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Севастополе с 2014 года вырос в 10 раз и превысил 40 млрд рублей. Об этом в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, на котором обсуждались итоги развития Крыма за последние пять лет, сообщил губернатор Дмитрий Овсянников.

"Инвестиции в основной капитал за пять лет выросли в 10 раз и в 2018 году составили более 40 млрд рублей, причем доля внебюджетных инвестиций достигла 46%", - сказал Овсянников.

Он уточнил, что в целом экономика региона за пять лет выросла на 80%, за 2018 год - на 20%. Началась загрузка наших промышленных предприятий, благодаря чему промпроизводство выросло на 150% (в том числе на 29% за прошлый год). Объемы полученной сельхозпродукции выросли на 54%.

По словам Овсянникова, бюджет Севастополя сейчас является самодостаточным. "За период с 2014 года собственные доходы выросли в 1,7 раза. Все эти годы в Севастополе сохраняется один из самых низких показателей уровня безработицы по всей стране - 0,2%. Причем количество занятых в экономике выросло за пять лет почти на 15%", - отметил Овсянников.

Ранее сообщалось, что бюджет города на 2019 год принят с доходами в размере 46,1 млрд рублей, расходы - до 47,7 млрд рублей и дефицитом 1,6 млрд рублей.