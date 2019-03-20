Первое заседание рабочей группы по оценке ущерба Крыму может пройти на следующей неделе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по изучению вопроса взыскания компенсации с Украины за экономические потери Крыма, понесенные во время пребывания полуострова в ее составе, может собраться на первое заседание в начале следующей недели. Об этом сообщил руководитель группы, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Пока мы договорились, что в течение ближайших дней будет сформирована эта рабочая группа. Я постараюсь до конца недели эту работу провести. Если мы это сделаем, то, видимо, уже в начале следующей недели первое заседание, несмотря на то, что неделя региональная, мы проведем", - сказал он журналистам в среду.

"Наша задача - провести действительно объективный анализ, собрать материалы. После того, как они будут собраны, обобщены, проанализированы, я их представлю Совету Думы, и он будет принимать решение, что с этим дальше делать", - добавил Мельников. В частности, отметил вице- спикер, будет изучаться информация о том, что происходило в конкретных отраслях экономики Крыма, данные о состоянии здравниц полуострова, об изменении продолжительности жизни крымчан и жителей Севастополя.

Выступая ранее по итогам Совета Думы, на котором обсуждался данный вопрос, Мельников сообщил о принципах, по которым будет формироваться рабочая группа. "Туда войдут в первую очередь представители профильных комитетов, фракций, а также депутаты от Крыма и Севастополя. В этой работе мы будем опираться на ученых и специалистов, в первую очередь из РАН", - пояснил он. К анализу будут привлечены и представители профильных министерств.

Мельников подчеркнул, что о конкретных цифрах пока говорить рано. "Но как пример могу привести восстановление "Артека", он был в полуразрушенном состоянии. За короткое время, за три года он фактически возродился вновь, полностью восстановлен, его развитие продолжается. С 2015 по 2020 годы из бюджета на восстановление и функционирование "Артека" выделено 29,7 млрд рублей", - привел данные депутат.

15 марта на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию воссоединения полуострова с Россией, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе. Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что совместная рабочая группа Госдумы и Госсовета республики начнет подсчитывать ущерб, нанесенный украинскими властями, в течение ближайшего месяца после выработки механизма таких подсчетов.