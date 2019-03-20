Эксперт: безбагажные тарифы "Аэрофлота" позволят получить премиум-услуги за меньшие деньги

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Введение безбагажных тарифов авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" даст возможность пассажирам использовать премиальный сервис за меньшие деньги. Такое мнение выразили в беседе с ТАСС в среду эксперты авиационной отрасли.

Ранее сообщалось, что авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" с 2 апреля вводят так называемые безбагажные тарифы на рейсах в города Италии и Германии. Они будут почти на треть дешевле по сравнению с обычными билетами в эконом-класс, включающими перевозку багажа.

Как пояснил руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров, появление таких тарифов является общемировой тенденцией, так как они обеспечивают, в первую очередь, удобство для пассажиров, отправляющихся в путешествие только с ручной кладью. "Внедрение безбагажного тарифа удобно для пассажира, и на сегодняшний день - это главный вектор развития для авиакомпаний", - считает эксперт.

При этом, он убежден, что новшество никак не отразится на конкуренции между компаниями, входящими в группу "Аэрофлот" (в группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Россия", "Аэрофлот" и лоукостер "Победа" - прим.ТАСС). Гусаров напомним, что лоукостер "Победа" позиционируется в низкобюджетном сегменте с минимальным сервисом, а авиакомпания "Аэрофлот" - перевозчик премиум-класса, и высокий уровень сервиса и услуг на борту не зависит от категории тарифа. "Совершенно очевидно, что "Аэрофлот" и "Россия" будут привлекать пассажиров других авиаперевозчиков - своих конкурентов", - добавил собеседник агентства.

Международная конкуренция

Руководитель аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, в свою очередь, считает, что введение безбагажного тарифа поможет исключить возможность перетока клиентов к конкурентам, поскольку процент пассажиров "Аэрофлота" и "России", летающих без багажа, достаточно высок. Также, эксперт отметил, что введение безбагажных тарифов не приведет к пересмотру в сторону ужесточения авиакомпаниями норм перевозки ручной клади. "У конкурентов "Аэрофлота" и "России" требования к перевозке ручной клади минимальные, подразумевающие только строгие ограничения по безопасности", - добавил эксперт.

Как считает Пантелеев, билеты с безбагажным тарифом будут особенно выгодны для тех, кто летит в командировки. "По своему опыту знаю, что ручная кладь весом до 10 кг более чем покрывает мои багажные потребности в командировке. У "Аэрофлота" очень удобные габариты ручной клади", - сказал он.

Также, по словам собеседника, авиакомпании группы "Аэрофлот" смогут активно конкурировать с национальными авиаперевозчиками Италии и Германии, несмотря на то, что такой тариф был введен иностранными авиакомпаниями достаточно давно.

Мнение "Аэрофлота"

В самом "Аэрофлоте" отметили, что введение безбагажных тарифов было сделано по многочисленным просьбам клиентов, которые совершают свои перелеты налегке. Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин напомнил, что ранее из-за отсутствия в тарифной линейке безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать неоказанную им услугу - перевозку отсутствующего регистрируемого багажа.

По его мнению, введение безбагажного тарифа позволит авиакомпании расширить линейку предлагаемого продукта. "Теперь мы можем предложить оптимальные варианты и тем, кто хочет путешествовать налегке и недорого, и тем, кто хочет получить премиальный опыт полета", - подчеркнул он.