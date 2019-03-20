ПФР будет сообщать россиянам об их предпенсионном статусе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России разработал административный регламент предоставления фондом госуслуги по информированию граждан о том, относятся ли они к лицам предпенсионного возраста или нет. Соответствующий проект постановления ПФР опубликован на портале нормативно-правовых актов.

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"Проект постановления правления ПФР <…> предусматривает утверждение административного регламента предоставления Пенсионным фондом РФ государственной услуги по информированию граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, который устанавливает сроки и последовательность административных процедур", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту регламента, ПФР будет предоставлять сведения в течение трех дней с момента подачи заявления. Если заявление было подано в электронной форме через сайт ПФР или портал Госуслуг, информация будет предоставляться гражданину в день обращения.

Для получения сведений о статусе необходимо будет заполнить соответствующее заявление, в котором должны быть указаны личные данные гражданина и отмечено, для чего необходимы сведения (для предоставления в Федеральную налоговую службу, органы государственной власти субъектов РФ, работодателю), а также предъявить документ, удостоверяющий личность. Отмечается, что услуга будет предоставляться бесплатно.