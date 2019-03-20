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Цифровая трансформация 2030

Компания "Россети" уточнит стоимость программы цифровизации до 2020 года

Ранее она оценивалась в 1,3 трлн рублей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Компания "Россети" планирует уточнить стоимость программы цифровой трансформации электросетевого комплекса в течение 2019 года. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании "Россети" Евгений Ольхович.

"Концепция не содержит точного размера инвестиций. Размер будет определяться в рамках разработки и утверждения программы в течение этого года. Сначала пилоты - потом программа", - сказал он.

Программа цифровизации компании "Россети" ранее оценивалась в 1,3 трлн рублей до 2030 года. Глава "Россетей" Павел Ливинский пояснял, что компания планирует привлечь заемные средства в размере около 25% от стоимости программы.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных сервисов для клиентов.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

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РоссияЦифровая трансформация 2030
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