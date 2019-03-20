В Северной Осетии на проект курорта "Мамисон" направят 120 млн рублей в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии получат на проект всесезонного курорта "Мамисон" в Алагирском районе республики 100 млн рублей из федерального бюджета в 2019 году, еще 20 млн рублей будет направлено из регионального бюджета. Об этом сообщил на совещании по социально-экономическому развитию республики министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"В 2019 году на проектирование объектов предусмотрено 120 млн, из которых 100 млн - это средства из федерального бюджета, 20 млн - из бюджета субъекта", - сказал Чеботарев.

По его словам, также региону будут выделены средства на проведение работ по укреплению берегов.

"В рамках Госпрограммы на 2019 год также предусмотрены средства на реализацию мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера. В Северной Осетии предусмотрено строительство берегоукрепительных сооружений на реке Кизилка у селения Кирово Ардонского района", - добавил министр.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га. Проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

Курорт может стать круглогодичным, так как здесь можно развивать бальнеологию за счет наличия многочисленных природных источников. В Мамисонском ущелье из-за особых климатических особенностей снег на склонах гор лежит в течение девяти месяцев, что позволит туристам кататься без искусственного оснежения. Помимо климатических преимуществ, Мамисонское ущелье интересно с исторической точки зрения, оно является частью кавказского ответвления Великого шелкового пути.