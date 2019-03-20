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Fitch ухудшило прогноз по темпам роста мировой экономики на 2019-2020 годы

При этом в международном рейтинговом агентстве отметили, что не видят предпосылок для глобальной рецессии

ТАСС, 20 марта. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по темпам роста мировой экономики на 2019 год до 2,8% с 3,1%, а на 2020 год - до 2,8% с 2,9%. Об этом говорится в сообщении Fitch.

По мнению агентства, "более слабый спрос со стороны развивающихся рынков является ключевым драйвером замедления в глобальном индустриальном производстве и мировой торговле".

При этом в Fitch отметили, что не видят предпосылок для глобальной рецессии. Среди положительных факторов в агентстве назвали сильные показатели экономики США, скорое разрешение ряда проблем в Еврозоне, а также налоговые послабления и снижение требований к банковским резервам в Китае.

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