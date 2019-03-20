Fitch ухудшило прогноз по темпам роста мировой экономики на 2019-2020 годы

ТАСС, 20 марта. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по темпам роста мировой экономики на 2019 год до 2,8% с 3,1%, а на 2020 год - до 2,8% с 2,9%. Об этом говорится в сообщении Fitch.

По мнению агентства, "более слабый спрос со стороны развивающихся рынков является ключевым драйвером замедления в глобальном индустриальном производстве и мировой торговле".

При этом в Fitch отметили, что не видят предпосылок для глобальной рецессии. Среди положительных факторов в агентстве назвали сильные показатели экономики США, скорое разрешение ряда проблем в Еврозоне, а также налоговые послабления и снижение требований к банковским резервам в Китае.