Украина продлила санкции в отношении четырех банков с российским капиталом

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о продлении санкций в отношении четырех банков с российским капиталом.

"На основании предложений Национального банка Украины продлены санкции в отношении четырех банков с капиталом государства-агрессора", - говорится в указе, опубликованном в среду на сайте СНБО.

В мае 2017 году Порошенко утвердил решение Совбеза о введении санкций в отношении пяти российских банков - ПАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк" и VS Bank. В 2018 году санкции в отношении четырех банков были продлены. В связи с продажей VS Bank группе ТАС украинского предпринимателя Сергея Тигипко санкции в отношении этого банка не продлевались.