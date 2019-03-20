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Северный Кавказ

Северная Осетия подала в Минкавказ четыре заявки для софинансирования проектов

Республика подала заявки на включение в подпрограмму социально-экономического развития на сумма около 2 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии подали четыре заявки в Минкавказ для включения проектов в подпрограмму социально-экономического развития республики 2019 года на сумму около 2 млрд рублей. Об этом сообщил на совещании по социально-экономическому развитию республики министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Для включения в подпрограмму социально-экономического развития республики 2019 года в Минкавказ от Северной Осетии поступили четыре заявки на сумму почти 2 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 722 млн", - сказал Чеботарев.

По его словам, по линии Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) региону будут выделены средства на реализацию проекта "Модернизация упаковочных линий и расширение племенного стада".

"Что касается инвестиционных проектов по линии КРСК, то на сегодняшний день от Северной Осетии представлен один инвестиционный проект на сумму 600 млн рублей. Финансовое участие КРСК в реализации проекта "Модернизация упаковочных линий и расширение племенного стада" составляет 472 млн рублей", - добавил министр.

Подпрограмма социально-экономического развития Северной Осетии на 2016-2025 годы включена в государственную программу "Развитие Северного Кавказа". Цель госпрограммы - развитие конкурентоспособных отраслей промышленности, агропромышленного комплекса, туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечение снижения уровня безработицы, повышение уровня инвестиционной привлекательности, создание благоприятных условий для устойчивого развития макрорегиона.

Теги
РоссияСКФОСеверная ОсетияЧеботарев, Сергей Викторович
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