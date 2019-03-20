Госдеп подтвердил решение временно вывести Ирак из-под антииранских санкций

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил в среду решение вновь вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства.

"Дополнительное 90-дневное разрешение [на закупку электроэнергии] позволит Ираку продолжать оплачивать импорт электроэнергии из Ирана, - отметили в Госдепартаменте. - Хотя это разрешение призвано помочь Ираку сократить дефицит энергоресурсов, мы продолжаем обсуждать санкции против Ирана со своими партнерами в Ираке". Данное разрешение Багдад получил во вторник, но стало известно об этом только сейчас.

Как пояснил дипломат, США "продолжают сотрудничать с Ираком с целью положить конец его зависимости от иранского газа и электроэнергии, повысить его энергетическую независимость". "Более широкое использование собственных природных ресурсов Ираком и диверсификация импорта энергоносителей <...> укрепит экономику и развитие Ирака, а также будет способствовать единому, демократическому и процветающему Ираку, свободному от злонамеренного влияния Ирана", - заключили в Госдепартаменте.

Вашингтон уже принимал аналогичное решение в отношении Багдада 21 декабря прошлого года. Ирак импортирует около 42,5 млн куб. м иранского газа в сутки по трубопроводам, расположенным на юге и востоке страны. Он необходим для иракских электростанций.

Рестрикции США против Ирана выступили в силу 5 ноября. Как сообщалось ранее, их целью является снижение иранского экспорта нефти до нуля. По оценке администрации США, с начала действия ограничений против Ирана поставки его нефти упали на 1,5 млн б/с.