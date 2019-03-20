Власти Ставрополья прогнозируют рост инвестиций на 7,5% в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Рост объема инвестиций сохранится в Ставропольском крае в 2019 году, увеличение может составить порядка 7,5%. Такой прогноз озвучил журналистам в среду министр экономического развития края Валерий Сизов.

"В части инвестиций мы планируем выйти на сумму порядка 170 млрд рублей [по итогам 2019 года], проектов в настоящий момент в регионе реализуется более сотни. По сумме инвестиций по итогам 2018 года - 158 млрд рублей", - сказал он.

По словам Сизова, с 2015 по 2018 год объем инвестиций в экономику края составил порядка 550 млрд рублей. "В 2018 году прирост составил 18 млрд рублей по сравнению с 2017 годом, показатель для региона по инвестициям был рекордным, хоть рост в процентном выражении и небольшой", - отметил министр.

Как ранее отмечал глава Ставрополья Владимир Владимиров, в 2018 году инвесторы реализовали на территории региона 39 проектов общей стоимостью 20 миллиардов рублей, создано 800 рабочих мест.

По данным краевого управления по информационной политике, для привлечения дополнительных инвестиций в регионе действует система налоговых и иных преференций для инициаторов проектов. На территории края работают 11 региональных индустриальных парков и территория опережающего социально-экономического развития "Невинномысск".