Украина ввела санкции в отношении "Силовых машин" и "Стройтрансгаза"

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в среду утвердил обновленный список санкций в отношении РФ, в который, в том числе, вошли "Силовые машины" и "Стройтрансгаз". Об этом говорится в указе главы государства опубликованном на сайте администрации президента.

Согласно документу, ограничительные меры вводятся в отношении ряда крупных российских компаний. В частности, в список попали инвестиционная компания Volga Group, компании "Авиа Групп" и "Авиа Групп Норд", строительная компания "Стройтрансгаз", "Инвестиционная компания Аброс", транспортная компания "Трансойл", компании "СГМ- Мост" (дочернее предприятие компании "Стройгазмонтаж"), "Силовые машины" и другие. Санкции Рестрикции вводятся сроком на три года.

Всего в среду были введены или продлены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в республиках Донбасса. Кроме того, ограничительные меры продлены в отношении четырех российских банков, издательств, а также сервисов, распространяющих, по мнению Киева, продукцию антиукраинского содержания. Также в черный список попали посетившие Крым лица.

Синхронизация со списком США

В мае 2018 года Совет национальной безопасности Украины синхронизировал санкции со списком минфина США, который был опубликован 6 апреля, а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы. Однако тогда список - в отношении кого были введены меры - опубликован не был.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе в отношении "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". В черные списки также попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.