Стоимость нефти WTI превысила $60 за баррель

ТАСС, 20 марта. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,35% по состоянию на 19:00 мск, до $60,09 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $60 за баррель 12 ноября 2018 года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent поднялась на 1,11%, до $68,36 за баррель.

На фоне роста котировок нефти рубль незначительно укрепляется к основным валютам. Так, курс доллара на Московской бирже опустился на 0,07%, до 64,34 рубля, курс евро - на 0,09%, до 73,03 рубля.