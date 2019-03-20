Экспорт продукции Ставропольского края вырос на 7% по итогам 2018 года

СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Производители Ставропольского края увеличили экспорт продукции на 7% по итогам 2018 года. Об этом сообщил в среду журналистам министр экономического развития региона Валерий Сизов, отметив изменение структуры внешнеторгового оборота края.

"Экспорт вырос практически на 7%, составив $1,069 млрд в 2018 году, структура внешнеторгового оборота Ставропольского края меняется - импорт снижается, экспорт растет", - сказал он.

По данным министерства, импорт в Ставропольском крае в 2018 году составил $640,99 млн, снизившись на 2,2% по сравнению с 2017 годом.

По данным правительства края, регион поставляет продукцию химической промышленности, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей отраслей в 60 стран мира. В развитии экспортной деятельности производителям помогает и участие в международных мероприятиях, отметил Сизов.

"Итоги работы за 2018 год, если говорить о международных выставках - 98 заключенных экспортных контрактов на сумму порядка 1,6 млрд рублей. Участие в мероприятиях приняли почти 200 предприятий Ставропольского края, почти 300 соглашений и договоров о сотрудничестве заключено по итогам участия", - пояснил министр.