ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%

ТАСС, 20 марта. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора в среду по итогам заседания его руководства.

При этом американский регулятор ожидает одного повышения ставки в текущем году, хотя в декабрьском прогнозе ФРС закладывала два повышения ставки в 2019 году.

Ожидалось, что ставка будет сохранена на уровне 2,25-2,5%. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали, что вероятность сохранения показателя на прежнем уровне составляла 99,2%, в то время как вероятность повышения ставки до 2,5-2,75% составляла только 0,8%. Кроме того, все 94 опрошенных агентством Bloomberg эксперта ожидали сохранения процентной ставки.

Также ФРС опубликовала обновленный прогноз по основным макроэкономическим показателям. Так, регулятор понизил прогноз роста ВВП США в 2019 года до 2,1% с 2,3% определенных на декабрьском заседании, в 2020 году - понизила до 1,9% с 2%, прогноз на 2021 год остался неизменным на уровне 1,8%.

Прогноз по базовой инфляции в США в 2019 году был пересмотрен в сторону понижения до 1,8% против предполагаемых ранее 1,9%, в 2020 и 2021 годах - до 2% против 2,1%.

Уровень безработицы в США, по прогнозам ФРС, вырастет до 3,7% по сравнению с 3,5% в декабрьском прогнозе, в 2020 году - до 3,8% против 3,6%, в 2021 году - до 3,9% против 3,8%.

В конце 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку с 0,25-0,5% до 0,5-0,75%, это было второе повышение после 2008 года. Такое решение объяснялось улучшением прогнозов регулятора по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 году. В течение 2017 года ФРС трижды повышала ставку, которая к концу года достигла 1-1,25%. В 2018 году регулятор повышал ставку четыре раза: 21 марта - до 1,5-1,75%, 13 июня - до 1,75-2%, 26 сентября - до 2-2,25% и 19 декабря - до 2,25-2,5%.