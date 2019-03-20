ФРС не намерена повышать ставку в 2019 и 2021 годах

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центробанка страны, не собирается повышать ставку в нынешнем году и 2021 году и планирует сделать это лишь один раз в 2020 году. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении по итогам заседания руководства финрегулятора - Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

Руководство ФРС, подчеркивается в документе, "в свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления будет проявлять терпение" в своих решениях, касающихся базовой процентной ставки. ЦБ сообщил, что сохранил ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. В декабре он информировал, что в нынешнем году ставка будет повышаться дважды.

В документе также говорится, что ФРС уже в сентябре прекратит сокращать вложения в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются примерно в $3,8 трлн.

Как отмечает финрегулятор, "последние показатели указывают на замедление роста расходов семей и инвестиций в капитальные активы в первом квартале". В документе указано, что "общие темпы инфляции сократились, в основном в результате снижения цен на энергоносители".

Некоторые американские аналитики считают, что ФРС впоследствии может и понизить ставку в этом году, если будет зафиксировано значительное замедление темпов роста экономики.