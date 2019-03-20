Пауэлл заявил, что ФРС США внимательно следит за ситуацией вокруг Brexit

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центробанка страны, внимательно следит за ситуацией вокруг выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в среду на пресс-конференции по итогам первого в этом году заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства финансового регулятора).

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"Мы внимательно следим, и я надеюсь, что ситуация будет планомерно разрешена", - подчеркнул он. ФРС, продолжил Пауэлл, уверена, что работающие в королевстве американские финансовые институты "готовы ко всему спектру последствий" продолжающихся переговоров по Brexit.

По словам главы финрегулятора, темпы развития китайской и "европейской экономик существенно замедлились" по сравнению с показателями за 2017 год. Однако, прогнозирует он, китайская экономика скоро стабилизируется, а в Европе дело не дойдет до рецессии.

"Экономика США сейчас в хорошей форме", - указал Пауэлл. При этом он отметил, что ослабление зарубежных экономик служит сдерживающим фактором для роста в США. "Точно так же, как высокие темпы роста мировой экономики были для нас попутным ветром, более слабый рост - может стать препятствием для нашей экономики", - пояснил руководитель ФРС.

Британский парламент недавно поддержал предложение правительства страны о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. В среду премьер Великобритании Тереза Мэй направила ЕС письмо с просьбой отложить выход страны из Евросоюза до 30 июня. Брюссель подтвердил, что официальное письмо с британским запросом передано главе Европейского совета Дональду Туску. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рекомендовал Великобритании завершить процесс Brexit до выборов в Европарламент 23-26 мая.

Переговоры по соглашению о Brexit продолжались почти два года с момента внесения 29 марта 2017 года Великобританией в Европейский совет официального уведомления о намерении покинуть организацию.