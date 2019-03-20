{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Сенат США намерен провести слушания по авиабезопасности с участием Boeing

Их дата пока не назначена

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Подкомитет по авиации и космосу в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту проведет 27 марта слушания по авиабезопасности с участием представителей американских профильных ведомств, а в ближайшем будущем намерен также провести аналогичные слушания с участием представителей компании Boeing. Об этом сообщается в среду на сайте комитета.

На эту тему
Вторая катастрофа за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

На первых слушаниях 27 марта будет присутствовать представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США, министерства транспорта и Управления транспортной безопасности. Будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности авиаперевозок в свете авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Дата слушаний с участием представителей Boeing пока не назначена. "Комитет намерен в ближайшем будущем провести еще одни слушания на тему безопасности авиаполетов с участием представителей отрасли, в том числе компании Boeing, других авиапроизводителей, пилотов авиалиний и других участников", - отмечается в заявлении.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек. Причины падения самолета в Яванское море все еще официально не обнародованы, но ряд экспертов считает, что некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер Boeing, возможно, заставило лайнер начать внезапное снижение.

13 марта по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США были приостановлены.

Теги
ЭфиопияСШАИндонезияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Volvo с 2020 года будет устанавливать в автомобилях анализатор усталости водителей
Камеры будут следить за выражением лица водителя и реакцией зрачков
Читать полностью