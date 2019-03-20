Volvo с 2020 года будет устанавливать в автомобилях анализатор усталости водителей

СТОКГОЛЬМ, 21 марта. /ТАСС/. Шведский автопроизводитель Volvo Cars оснастит с 2020 года все модели своих автомобилей специальными камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения. Об этом компания сообщила в среду в пресс-релизе.

"Мы рассмотрели две области потенциальной опасности на дороге: рассеянные и пьяные водители, - отмечается в сообщении. - С 2020 года все новые Volvо будут оборудованы внутренними камерами, ведущими наблюдение за водителем. Не навязчиво, а для поддержки и помощи, когда они необходимы".

Функционировать новая система будет следующим образом: камеры следят за выражением лица водителя и реакцией зрачков, чтобы контролировать присутствие должного внимания к управлению автомобилем. Они не будут реагировать на мелкие отклонения, но если находящийся за рулем не обращает в течение длительного времени должного внимания на дорогу, он получит спокойное напоминание на водительском дисплее или звуковой сигнал.

Активное включение системы случится, если она определит, что поведение водителя может вызвать серьезные последствия для его здоровья и жизни. Например в случае отсутствия активного участия в управлении автомобилем, или если водитель немного опустился вниз на сидении и заснул. В этом случае машина сама начнет тормозить, затем съедет на обочину и полностью остановится.

В начале марта Volvo также объявила, что с 2020 года с целью обеспечения безопасности ограничит скорость на выпускаемых машинах до 180 км/ч.