СМИ: Китай приступит к строительству первой национальной плавучей АЭС в 2019 году

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Китайская государственная ядерная корпорация (CNNC) планирует приступить к строительству первой в КНР плавучей атомной электростанции уже в текущем году. Об этом сообщило в четверг информационное интернет-издание "Чжунго синьвэньван".

По его данным, океаническая платформа с энергоблоками будет довольно компактной и одновременно сейсмоустойчивой.

"Эта плавучая АЭС не будет наносить вред окружающей среде и предназначена для поставки электроэнергии в места добычи на шельфах, а также на отдаленные острова", - приводит издание слова главы Института атомной энергетики Китая Ло Ци.

Ранее управляющий менеджер CNNC проинформировал местные СМИ, что новый объект будет находиться у побережья провинции Шаньдун на востоке страны. Бюджет проекта по предварительной оценке составляет 14 млрд юаней (примерно $2,1 млрд). Ожидается, что китайскую плавучую АЭС запустят в эксплуатацию не ранее 2021 года.