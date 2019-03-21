CNN: минюст США запросил документы в рамках расследования сертификации Boeing 737 MAX 8

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции США направило серию повесток о выемке документов в рамках расследования процедуры сертификации Boeing 737 MAX 8, один из которых потерпел катастрофу в Эфиопии. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По данным этих источников, ведомство начало уголовное расследование после крушения Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года. Следователей интересуют в том числе инструкции для летчиков самолетов этой серии, подробности маркетинга воздушного судна, а также то, как именно корпорация продвигала модифицированный вариант Boeing 737 на рынке.

Расследование поручено отделению ФБР в Сиэтле (штат Вашингтон) и уголовному отделу минюста в этом штате, уточнила телекомпания.

Министр транспорта США Элейн Чао во вторник направила запрос генеральному инспектору своего ведомства Калвину Сковелу о проведении всеобъемлющей проверки процедуры сертификации Boeing 737 MAX 8. Глава Минтранса рассчитывает на то, что генинспектор будет держать ее в курсе хода проверки на всех ее этапах.

Неделю назад по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

Катастрофа в Эфиопии стала вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек - восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. Причины катастрофы все еще официально не обнародованы, но ряд экспертов считает, что некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер Boeing, возможно, заставило лайнер начать внезапное снижение.