Трутнев: субсидии на охрану лесов от пожаров в ДФО в 40 раз меньше, чем на Кавказе

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Государственная субсидия на охрану лесов от пожаров на Дальнем Востоке в 40 раз меньше чем та же субсидия на Северном Кавказе, заявил на заседании Совета Дальневосточного федерального округа (ДФО) вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в округе Юрий Трутнев.

"Мы находимся на первом месте по количеству лесных пожаров и площадей пройденных огнем, что в общем тоже можно объяснить, так как площадь территории ДФО самая большая - 40% территории страны. Но как объяснить то, что у нас субсидии [на охрану лесов], установленные в этом году, - 12,2 рубля на га, при том, как, например, на Северном Кавказе - 516 рублей. Кто мне объяснит эту колоссальную разницу и почему так происходит?" - сказал Трутнев, открывая совещание.

Он попросил ведомства доложить, почему распределение субсидий происходит именно так.

Накануне Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу Рослесхоза сообщал, что пожароопасный сезон открыт на всей территории Приморского края и Еврейской автономной области, девяти муниципальных районов Амурской области, 17 лесничеств Хабаровского края, одного муниципального района Забайкальского края, пяти лесничеств Республики Бурятия.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Приморском крае, где из-за аномально теплой и сухой зимы пожароопасный сезон начался уже в январе. В 10 муниципалитетах края действует особый противопожарный режим. С начала года в Приморье уже произошло 275 лесных пожаров на площади 31,8 тыс. га.