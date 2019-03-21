"Известия": "Почта России" открыла сортировочные пункты в Великобритании и Финляндии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Почта России" создала сортировочные пункты в Великобритании и Финляндии для сокращения времени доставки посылок из западных интернет-магазинов в Россию. Об этом в четверг сообщила газета "Известия" со ссылкой на почтового оператора.

По информации издания, британский пункт будет специализироваться на заказах собственных интернет-компаний, таких как ASOS, The Hut Group или Charles Tyrwhitt. Посылки из Великобритании будут доставляться в Германию, где находится дочерняя компания "Почты России", а оттуда централизованно направляться в Москву. Сортировочный узел в Финляндии будет отвечать за товары из США.

Отмечается, что создание сортировочных пунктов позволит сократить время доставки посылок из западных интернет-магазинов до четырех-пяти дней. Многие иностранные бренды доставляют товары транзитом через несколько государств, что может занимать до нескольких недель.