Эксперт назвал главные проблемы российской лесной отрасли

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Главными проблемами лесной отрасли РФ стали отсутствие эффективного восстановления, а также нелегальная вырубка и заготовка древесины. Об этом ТАСС накануне Международного дня лесов сообщил директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Николай Шматков.

"Дело в том, что где-то с 20-х - 30-х годов прошлого века в стране не проводилось эффективного лесовосстановления. Я имею в виду не только высадку деревьев, а главным образом уход за ними - леса сажают, а потом не ухаживают за молодыми деревьями, и они гибнут. Недостаток ресурсов заставляет лесную промышленность двигаться в неосвоенные и нетронутые человеком леса, что представляет угрозу для экологии", - сказал он.

С мелкими незаконными рубками в стране сейчас борются достаточно эффективно, отметил эксперт, в частности, была введена электронная система ЛесЕГАИС, которая отслеживает сделки с древесиной. "При этом достаточно распространены манипуляции с вырубкой деревьев - на практике заготавливается не та древесина и не в тех объемах, которые разрешены. По нашим оценкам, от 10 до 20% древесины заготавливается нелегально на основе таких манипуляций или за счет так называемых санитарных рубок, когда лесопромышленники получают разрешение на вырубку больных и зараженных вредителями деревьев. По факту бывает так, что недобросовестные лесозаготовители вместо больных деревьев вырубают, наоборот, здоровые", - сказал он.

По данным эксперта, эти проблемы характерны для всей страны в целом, но особенно остро стоят в Хабаровском и Красноярском краях, Приморье и Иркутской области.

Не менее существенный урон наносят пожары - по данным WWF, в 2018 году огнем было повреждено около 10 млн га лесов по всей стране. При этом в прошлом году пожарами было повреждено около 4,5 млн га.

Общественный контроль

Чтобы минимизировать риски, связанные с незаконными вырубками и отсутствием эффективного восстановления, необходимо сделать отрасль максимально открытой для общества, считает Шматков.

"Если бы лесопользователи обязаны были бы публиковать свои декларации, то любой человек мог бы проверить, что конкретно он вырубил. То же самое касается и ухода за молодыми деревьями - если бы эти места были нанесены на карту, каждый мог бы прийти и посмотреть, что там происходит", - добавил он.

По мнению эксперта, интерактивная карта "Леса России", разработанная подведомственным Рослесхозу ФГБУ "Рослесинфорг", предоставляет много ценной информации, но на нее стоило бы нанести конкретные данные, которые отражали бы полную картину лесной отрасли.

"Было бы здорово, если бы на ней отражались также места заготовки и высадки леса. Это бы усилило общественный контроль, любой гражданин России мог бы по карте определить, что происходит с лесами в стране", - добавил эксперт.

Данные Рослесхоза

Ранее пресс-служба Рослесхоза сообщила ТАСС, что ущерб от лесных пожаров в РФ в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократился на 8,3 млрд рублей. По состоянию на декабрь 2018 года ущерб составил 16,9 млрд рублей. По итогам предыдущих лет ущерб составлял: 2017 год - 25,2 млрд рублей; 2016 год - 23,7 млрд рублей; 2015 год - 56,4 млрд рублей; 2014 год - 23,8 млрд рублей; 2013 год - 19,9 млрд рублей.

В пятерку регионов, где больше всего горят леса, в 2018 году вошли Амурская область, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края и Еврейская автономная область, отметили в пресс-службе.

При этом ущерб, причиненный лесам РФ по состоянию на сентябрь 2018, возрос на 4% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году из-за вырубки ценных пород деревьев, отмечает Рослесхоз. По состоянию на 1 сентября 2018 года на территории Российской Федерации выявлено 9205 фактов незаконной рубки общим объемом 646,2 тыс. куб. м.

В рамках национального проекта "Экология" и федерального проекта "Сохранение лесов" к 2024 году президентом РФ поставлена задача обеспечить 100%-ный баланс выбытия и воспроизводства лесов. По данным Рослесхоза, в этом году уже приступили к лесовосстановительным работам Дагестан, Крым, Ставропольский край, Астраханская область: по состоянию на 18 марта высажен 101 га лесных культур, в том числе ясень зеленый, клен ясенелистный, ясень обыкновенный.