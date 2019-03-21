Свыше 7 тыс. рабочих мест создадут в 15-и проектах ТОР "Забайкалье"

ЧИТА, 21 марта. /ТАСС/. Запуск первоочередных проектов территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Забайкалье" позволит создать 7,2 тыс. рабочих мест, сообщил в четверг врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов во время проходящего в Чите "Прямого разговора" с жителями региона.

Правительственная подкомиссия на прошлой неделе одобрила создание территории ТОР в Забайкальском крае и поддержала 15 из 18 инвестиционных проектов, предложенных для реализации. Общая сумма инвестиций в 15 проектов составит 107 млрд рублей. На обеспечение их инфраструктуры из федерального бюджета выделено около 1,2 млрд рублей.

"ТОР "Забайкалье" - это восемь площадок, первая очередь - 15 проектов. Они предусматривают создание 7,2 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления и взносы от 15 новых резидентов за 10 лет составят 31,1 млрд рублей", - сказал Осипов.

В первые два года, по его словам, в рамках ТОР начнется освоение Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд с производством свинцового и цинкового концентратов, построены горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино", первая очередь полигона ТКО и мусоросортировочный комплекс с глубокой переработкой отходов и производством продукции из вторсырья в Чите. Также запланировано создание в Чите цехов по выпуску кондитерской, хлебопекарной, мясной, рыбной и салатной продукций.

Кроме того, власти региона работают над второй очередью ТОР из 45 проектов в Чите и 26 районах Забайкалья. "Дополнительно в течение месяца будут проработаны три проекта на сумму 103 млрд рублей новых инвестиций, предусматривающих создание 2,2 тыс. рабочих мест. Для обеспечения этих проектов инфраструктурой из федерального бюджета может быть выделено 5,2 млрд рублей", - добавил Осипов. Реализация второй очереди, отметил он, позволит создать еще 19 тыс. рабочих мест, привлечь 500 млрд рублей.

"Наши приоритеты - развитие агропромышленного комплекса, лесопереработки, малого и среднего предпринимательства, транспорта, добычи полезных ископаемых", - добавил Осипов.