Авиакомпания "Якутия" начнет международные полеты с восстановления рейсов в Сеул и Харбин

ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" начнет возобновление международных перелетов с выполнения рейсов в Сеул и Харбин, сообщил ТАСС в четверг председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания возобновит полеты по международным маршрутам, которые ограничены по решению Росавиации с конца прошлого года, в течение первого квартала 2019 года.

"Сейчас все проверки [Росавиации] пройдены. Мы ждем финального оформления [разрешения на выполнение международных рейсов], уже в начале апреля должны восстановить международные полеты. Начнем с Сеула и с Харбина в первую очередь", - сказал он.

По словам Солодова, международные полеты важны для жителей Якутии с точки зрения развития туризма. "Во-вторых, они всегда были прибыльными маршрутными сетями "Якутии", - отметил он.

Ранее ожидалось, что ограничения сертификата эксплуатанта "Якутии" могут быть сняты до конца 2018 года. В ноябре прошлого года авиакомпания направила в адрес Росавиации заявку на снятие ограничения на выполнение международных рейсов. Ограничение сертификата действует с 5 ноября 2018 года до устранения выявленных нарушений. Основной акционер авиакомпании Министерство имущественных и земельных отношений Якутии.