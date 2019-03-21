Счетная палата: дирекция Минкультуры по строительству не закончила в срок 13 проектов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Дирекция Министерства культуры РФ по строительству, реконструкции и реставрации не закончила в срок 13 из 14 проектов, следует из сообщения Счетной палаты (СП) РФ.

"В установленный срок на 2017-2018 годы дирекцией не были завершены 13 из 14 проектов. На начало 2019 года так и не реализованы 12 проектов, срок завершения которых истек", - отмечается в сообщении.

Основной причиной сложившейся ситуации в Счетной палате назвали низкую компетенцию компаний-проектировщиков, так как дирекция "предъявляла недостаточные требования к опыту претендентов на участие в госзакупках".

Так, при корректировке трех проектов - Музейного комплекса в Рязани, Музея космонавтики в Калуге и Художественных мастерских Большого театра сметная стоимость строительства увеличилась на 45%, или на 1,6 млрд рублей. "Причем в случае Большого театра стоимость возросла более чем на 90% - почти на 900 млн рублей", - говорится в сообщении.

Счетная палата также отметила "низкое качество" реализации федеральной адресной инвестиционной программы по направлению сохранения культурно-исторического наследия, остатки неизрасходованных дирекцией Минкультуры средств за три года выросли в 28 раз: со 100 млн до 2,8 млрд рублей. Ведомство вернуло средства в бюджет.

Кроме того, выявлены многократные нарушения федерального законодательства. В частности, "дирекция приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн рублей". Всего контрольный орган оценил экономический ущерб и риски ущерба почти в 57 млн рублей.

По каждому пункту Счетная палата подготовила обращение в Генпрокуратуру. Как говорится в сообщении, представители Министерства культуры с выводами согласились и заявили о готовности обеспечить надлежащее выполнение всех предписаний. Замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщил, что в начале 2018 года министерство провело собственный мониторинг работы дирекций и также нашло серьезные недостатки в их работе. В итоге был уволен руководящий состав сразу двух - Московской и Северо-Западной.

О дирекции

Всего в ведении дирекции 18 объектов: 12 музеев, три театральных объекта и три образовательных учреждения.

Дирекция - госзаказчик по профильным объектам капитального строительства в рамках ФЦП "Культура России" и ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года".