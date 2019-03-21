Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Издание Forbes Россия опубликовало рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году. На первом месте находится бизнесмен Сергей Галицкий, доход которого по оценке издания составил $2,44 млрд, источником дохода послужила продажа акций ритейлера "Магнит".

Издание отмечает, что оценкой дохода послужила сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 10 февраля 2018 года по 8 февраля 2019 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий.

Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения сделки или транзакции. При этом не учитывались сделки по продаже личного имущества.

На втором месте рейтинга - Михаил Прохоров, чей доход за отчетный период составил $1,77 млрд за счет продажи баскетбольного клуба Brooklyn Nets и акций "Русала". На третьей позиции находится Владимир Лисин с доходом в $1,59 млрд, полученным от дивидендов НЛМК.

На четвертом и пятом местах Алексей Мордашов и Алишер Усманов с доходами $1,46 млрд и $1,12 млрд соответственно. Источником доходов у Мордашова послужили дивиденды и продажа акций "Северстали", а также дивиденды Nordgold и TUI. Доходы Алишера Усманова, по данным Forbes, сложились из продажи доли в лондонском футбольном клубе "Арсенал" и дивидендов "Металлоинвеста".