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Трутнев поручил за месяц сократить сроки получения разрешений на строительство в ДФО

Вице-премьер отметил, что затраченные на получение всех разрешительных документов время и деньги существенно сказываются на темпах строительства

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил в течение месяца максимально сократить затраты времени на получение разрешительной документации и согласование различных процедур в строительстве на Дальнем Востоке.

"Мы смотрели на процедуру строительства сегодня, и на получение разрешительной документации, экспертизы проектов, на различного вида согласования и решения уходит почти то же время, которое надо на строительство. <…> Мы договорились, что будем максимально сокращать эти процедуры, оставим только те требования, которые касаются безопасности и прав третьих лиц. Все остальные требования должны быть ликвидированы. Эту работу мы постараемся провести в течение месяца", - сказал Трутнев в четверг после заседания Совета ДФО.

Он добавил, что затраченные на получение всех разрешительных документов время и деньги очень существенно сказываются на темпах строительства на территории Дальнего Востока.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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