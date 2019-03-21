"Роснано" планирует выйти на сделку с РФПИ по "Новомету" в течение 2-3 месяцев

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Роснано" рассчитывает выйти до лета 2019 года на подписание юридически обязывающих документов с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в консорциуме с саудовскими Public Investment Fund и Saudi Aramco по "Новомету", сообщил журналистам старший управляющий директор "Роснано" Дмитрий Пимкин.

"Роснано" владеет 30,76% в пермском производителе нефтепогружного оборудования "Новомет".

"Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух-трех месяцев переговоры [с консорциумом] придут к своему логическому завершению. Мы бы уже хотели к этому времени выйти на конкретику, на какие-то обязывающие документы, меморандум, - сказал он. - Как только у консорциума РФПИ будет предложение, к нам или к другим акционерам, то мы готовы его оперативно рассмотреть, и, если оно нас устраивает, подписать соответствующие документы".

Сумма сделки с консорциумом еще находится в стадии обсуждения, уточнил Пимкин. По его словам, "Роснано" считает данный момент времени благоприятный для продажи. Но если о цене договориться не удастся, "то мы готовы подождать и год, и два, до момента получения хорошей цены", отметил он.

Интерес к активу

Пимкин добавил, что холдинг ведет переговоры о продаже своей доли не только с консорциумом во главе с РФПИ, но и нефтяными компаниями. "Совет директоров одобрил продажу всей доли "Роснано" по цене не ниже 7,5 млрд руб. Вся она выставлена на продажу, но на сегодняшний момент юридически обязывающих документов ни с кем не подписано. Как вы знаете, мы достаточно долго ведем переговоры с РФПИ, в том числе. Кроме РФПИ, они ведутся как с финансовыми инвесторами, так и с отраслевыми, ВИНКами. И не только в России", - сказал Пимкин. Он отказался уточнить, о каких именно нефтяных компаниях идет речь, отметив лишь, что их четыре.

В свою очередь, представитель РФПИ подтвердил ТАСС, что фонд и Saudi Aramco намерены приобрести долю в "Новомете". По его словам, сейчас стороны завершают процесс due diligence и находятся в процессе согласования регуляторных одобрений.

Глава "Новомета" Максим Перельман считает вхождение нефтяной компании в состав акционеров не самым привлекательным вариантом. По его мнению, есть риск посвятить свою деятельность "интересам одной конкретной компании", что в будущем может замедлить технологическое развитие. Он уточнил, что долю менеджмента пока не планируется продавать.

Основной профильной деятельностью "Новомета" является производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет принадлежит менеджменту компании, 30,76% - у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners. "Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки. В России клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.

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