Глава минфина США посетит Китай для торговых переговоров 28-29 марта

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин 28-29 марта посетит Китай для переговоров о торговле. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Стивен Мнучин во главе переговорной делегации 28 и 29 марта посетит с визитом Китай с целью проведения консультаций по торговым вопросам, в ответ в начале апреля вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для продолжения переговоров отправится в Вашингтон", - сказал он.

По словам Гао Фэна, в составе американской делегации в КНР прибудет и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. "О дальнейших деталях консультаций мы своевременно проинформируем общественность", - сказал он.

В начале марта заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь, курирующий продвижение переговорного процесса с Соединенными Штатами, заявил, что власти Китая и США прорабатывают различные варианты отмены всех существующих повышенных пошлин в отношении продукции друг друга. Он подчеркнул, что надежда на достижение окончательных договоренностей между Пекином и Вашингтоном существует.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.