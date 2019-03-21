"Мегафон" откажется от покупки дата-центров и будет строить собственные

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Мегафон" сосредоточится на строительстве собственных дата-центров, а не на покупке существующих мощностей, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"Мы внимательно изучали рынок дата-центров на предмет существующих предложений, - сказал он. - В результате принято решение самостоятельно строить дата-центры, используя самые современные решения. Это связано с тем, что существующие дата-центры либо представляют услуги прошлого витка развития технологий, либо эти услуги необоснованно дороги".

В "Мегафоне" не стали уточнять размер запланированных инвестиций в строительство собственной сети дата-центров.

С 1 октября 2018 года российские операторы должны хранить в течение 30 дней голосовые сообщения и СМС, а интернет- компании в течение полугода обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб. Предполагается, что эти меры позволят отслеживать общение террористов как по телефону, так и в интернете и тем самым будут способствовать борьбе с терроризмом.