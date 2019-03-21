Власти Коми увеличили расходы и дефицит бюджета на 2,6 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Коми скорректировало параметры регионального бюджета, увеличив его расходную часть и дефицит на 2,6 млрд рублей, направив дополнительные средства на строительство и реконструкцию социальных объектов, на развитие здравоохранения. Соответствующие поправки в закон о бюджете одобрили в четверг депутаты Госсовета Коми сразу в двух чтениях.

"Внесенные в бюджет поправки затрагивают все три финансовые года - 2019, 2020 и 2021-й. Доходы в этом году не изменятся, в 2020 году они увеличатся на 239 млн рублей, в 2021 году - на 510 млн рублей за счет увеличения акцизов на алкоголь. Расходы в 2019 году возрастут на 2,6 млрд, в 2020-м - на 700 млн рублей, в 2021-м - на 400 млн. С учетом поправок дефицит увеличивается в 2019 году на 2,6 млрд - до 4 млрд рублей, в 2020 году он составит 101,8 млн рублей, в 2021 году планируется профицит в 280 млн рублей", - сообщила депутатам министр финансов Коми Галина Рубцова.

По ее данным, дополнительно на 768 млн рублей увеличены в этом году расходы на здравоохранение, из них 170 млн - на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. На возмещение выпадающих доходов коммунальных компаний дополнительно выделено 504,4 млн рублей, что связано с регулированием тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение. Муниципалитетам выделено в этом году еще 746 млн рублей на решение коммунальных проблем, на благоустройство дорог - 165 млн, на модернизацию библиотек - 20 млн.

На реконструкцию республиканского стадиона к предстоящему чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдет в Сыктывкаре в 2021 году, предусмотрено 1,3 млрд рублей на 2019-2021 годы. На строительство двух школ выделено 180 млн рублей. На 100 млн рублей увеличены ассигнования на обеспечение жильем детей-сирот, региональному фонду развития промышленности выделено 100 млн рублей. На подготовку к празднованию 100-летия Республики Коми, которое будет широко отмечаться в 2021 году, направлено 200 млн рублей, в том числе на приведение в порядок фасадов зданий.

Экономия на обслуживании долгов

При этом сокращаются и расходы - более чем на 2 млрд рублей за три года на обслуживание государственного долга. Этого удалось достичь благодаря значительному профициту бюджета прошлого года (10,246 млрд рублей), часть доходов была направлена на сокращение госдолга. Он составит в 2019 году 45% от собственных доходов региона, в 2020 году - 44% и в 2021 году - 43%, сообщила министр. По данным минфина Коми на 5 марта, объем госдолга составил 28,396 млрд рублей, в том числе 8,697 млрд - бюджетные кредиты по соглашениям с Минфином РФ, 19,605 млрд рублей - государственные ценные бумаги региона, 94 млн - государственные гарантии.

С учетом принятых поправок объем доходов на 2019 год не изменился и составил 77,1 млрд рублей, расходы возросли на 2,6 млрд до 81,1 млрд, дефицит увеличился на 2,6 млрд до 4 млрд рублей. Как пояснил председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Коми Степан Чураков, дефицит планируется покрывать за счет остатков средств на начало 2019 года в объеме 1,3 млрд, а также привлечь кредиты на 1,1 млрд.