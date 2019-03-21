Reuters: Citigroup намерен продать золото Венесуэлы в счет непогашенного кредита

ТАСС, 21 марта. Американский финансовый конгломерат Citigroup планирует продать золото правительства Венесуэлы, предоставленное в качестве залога для получения кредита на $1,6 млрд. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, согласно условиям контракта, заключенного в 2015 году между венесуэльскими властями и входящим в структуру Citigroup банком Citibank, Каракас обязался 11 марта погасить первую часть кредита в размере $1,1 млрд. При этом оставшуюся часть власти южноамериканской страны должны были выплатить в 2020 году.

Однако поскольку Венесуэла, по сведениям Reuters, не выполнила взятые на себя финансовые обязательства, Citibank намерен продать золото, чтобы вернуть первый транш кредита. Рыночная стоимость хранящегося в банке золота, по подсчетам агентства, составляет около $1,4 млрд. Остаток в размере примерно $250 млн планируется разместить на банковском счете в Нью-Йорке.

Источник агентства рассказал, что "банк просили отсрочить выплату кредита ввиду форс-мажорных обстоятельств, но он отказал в этой просьбе". Власти Венесуэлы и Citigroup не стали комментировать эту информацию. Ранее Reuters сообщал, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился в Citibank с просьбой отложить на 120 дней срок реализации сделки по выкупу золота венесуэльским Центробанком и не предъявлять претензии на золото в случае, если Каракас вовремя не выкупит его.

Правительство Венесуэлы четыре года назад для привлечения финансирования начало прибегать к контрактам под названием "золотые свопы", отмечает Reuters. По их условиям Каракас получал валютные займы от иностранных финансовых институтов, предоставляя в качестве обеспечения золото из запасов Центробанка. Венесуэльские власти давали обязательство по истечению сроков контракта выкупить золото по заранее оговоренной в нем цене, чтобы обеспечить возвращение займа. В случае невыполнения этого условия золото переходит в собственность банка.