РЖД в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. РЖД в мае обеспечят бесплатный проезд всем ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны по случаю празднования годовщины Победы. Как сообщается в пресс-релизе РЖД, акция продлится в течение всего мая текущего года.

"РЖД обеспечат в мае участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в вагонах всех классов обслуживания (включая СВ и "Люкс") всех поездов дальнего следования АО "ФПК", курсирующих во внутрироссийском сообщении, а также скоростных поездах "Сапсан" и "Ласточка", курсирующих по маршрутам дальнего следования", - отмечается в пресс-релизе.

Подчеркивается, что вместе с ветераном или инвалидом ВОВ бесплатно может проехать один сопровождающий. Бесплатный проезд оформляется на основании удостоверения личности ветерана, а также документа, подтверждающего право на льготный проезд, например удостоверение участника ВОВ. В сообщении говорится, что также не будет взиматься плата за сервисные услуги - постельное белье и питание.