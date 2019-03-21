Группа Enel готова оказать поддержку "Россетям" в программе цифровизации электросетей

МОСКВА. 21 марта. /ТАСС/. Группа Enel готова оказать поддержку компании "Россети" в сфере цифровизации электросетевого комплекса, сообщил ТАСС глава Enel в России Карло Палашано.

"Если говорить в общих чертах, то, конечно же, Enel с большой радостью и готовностью окажет поддержку в сфере развития цифровых технологий с учетом опыта, который есть у компании Enel", - сказал он.

Ранее "Россети" и Enel заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровизации электросетевого комплекса в России. Стороны начали пилотный проект цифровизации электросетей в Псковской области.

Компания может помочь "Россетям" в поиске решений, которые будут необходимы в рамках реализации проектов цифровизации в России, пояснил топ-менеджер. "У нас уже есть опыт, которым мы можем делиться. Процесс цифровизации очень долгий и комплексный. Мы знаем, что "Россети" изучают возможность этого процесса", - сказал глава Enel в России.

При этом он не уточнил, в каких проектах Enel может содействовать "Россетям". "Для того, чтобы назвать конкретные проекты - нужно время. В настоящее время идет процесс изучения, процесс цифровизации очень долгий", - пояснил топ-менеджер итальянской компании.

Группа Enel планирует направить €5,4 млрд в цифровизацию своих активов в 2019-2021 годах.