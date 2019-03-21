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Минпромторг сообщил о создании компанией из РФ аналога самого дорогого препарата в мире

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, созданный в России препарат "Элизария" обойдется на 25% дешевле оригинала
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российская компания разработала аналог препарата экулизумаб, который используется для лечения ряда редких заболеваний и считается самым дорогим в мире. Отечественное лекарство на 25% дешевле оригинала, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.

По данным министерства, за рубежом стоимость годового курса экулизумаба достигает 45 млн рублей, тогда как в России она составляет от 26-27 млн до 35-37 млн рублей в зависимости от того, какое именно заболевание им лечится.

"Созданный российской компанией при государственной поддержке препарат "Элизария" обойдется на 25% дешевле оригинала", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Производством препарата занимаются на площадке компании "Генериум" во Владимирской области. "Элизарию" разрабатывали в течение пяти лет. Минпромторг субсидировал создание отечественного лекарства.

Как отмечается в сообщении, только в 2018 году на закупки экулизумаба за рубежом было потрачено 8,3 млрд рублей, что составило до 35% всех затрат на лечение орфанных (редких) заболеваний.

В Минпромторге уточнили, что экулизумаб применяется для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и атипичного гемолитико-уремического синдрома.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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