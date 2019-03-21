Венгрия недополучила $7 млрд от антироссийских санкций ЕС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Венгерская экономика недополучила около $7 млрд из-за санкций Евросоюза против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в четверг на встрече с первым заместителем председателя Совета Федерации Николаем Федоровым.

"Венгерская экономика потеряла около $7 млрд из-за невозможности экспорта в Россию в связи с санкциями ЕС", - сказал он.

Министр выразил надежду, что в ходе его поездки в Москву российская сторона обозначит свои оценки отношений с Европой в контексте существующих санкций.

Сийярто также заявил, что председатель Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвер намерен в ближайшее время посетить Россию.

"В скором будущем приедут заместитель премьер-министра и спикер парламента. Они просят вас встретиться с ними, - сказал Сийярто, обращаясь к Федорову. - Мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем принять в Будапеште господина [председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина] Косачева".

Глава венгерского МИД также сообщил, что направит Федорову официальное приглашение посетить страну: "Настало время, чтобы вы, наконец-то, приехали к нам в Будапешт, учитывая тот факт, что наши дипломатические и парламентские контакты становятся все более и более активными".

В свою очередь Федоров отметил увеличение товарооборота между странами, который по итогам 2018 года превысил $7 млрд.

"Наверняка вы помните, как мы брали обязательства перед нашими руководителями [главами государств] постараться поднять объем товарооборота до $10 млрд в год. По данным российской таможенной службы, за 2018 год этот оборот превысил $7 млрд. $10 не за горами", - сказал Федоров, обращаясь к Сийярто.

Сенатор отметил особую роль главы венгерского внешнеполитического ведомства в обеспечении экономического сотрудничества двух стран. "В значительной степени благодаря вашему вниманию и вашим усилиям у нас прошла позитивная динамика во взаимном торговом обороте", - отметил первый вице-спикер СФ.

Федоров подчеркнул, что российские парламентарии "с переживанием следят за положением дел вокруг Венгрии и в так называемой европейской семье, и в отношениях с США". Он поблагодарил Сийярто от имени сенаторов за его комментарии в связи с заявлениями госсекретаря США Майкла Помпео.

11 февраля Помпео во время своего визита в Будапешт обвинил Россию в стремлении внести раскол в ряды союзников по НАТО. В свою очередь министр иностранных дел Венгрии назвал "большим лицемерием" критику в отношении сотрудничества Венгрии и России со стороны стран Запада, которые сами также взаимодействуют с РФ в энергетическом секторе.