"Уральские локомотивы" разработают для РЖД двухэтажные электропоезда

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) и "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") подписали соглашение о расширении парка пассажирских поездов РЖД за счет инновационных двухэтажных электропоездов. Об этом сообщается в пресс-релизе группы "Синара".

В частности, стороны намерены рассмотреть возможность изготовления в России новых электропоездов для их эксплуатации в межрегиональном сообщении на сети российских железных дорог. Уровень локализации производства составит не менее 80%.

В документе отмечается, что будет создана рабочая группа по подготовке технико-экономического обоснования и технических требований к двухэтажным электропоездам. Она оценит затраты на содержание, техническое обслуживание (в рамках контракта жизненного цикла), подготовку инфраструктуры, а также определит требуемый объем поставки новых электропоездов и другие детали планируемого контракта.

Новые поезда дополнят существующий парк скоростных электропоездов с целью развития в РФ скоростных пассажирских перевозок, говорится в пресс-релизе.

"В настоящее время на предприятии внедрены необходимые технологии для выпуска скоростных электропоездов: сформирована сильнейшая конструкторская школа, отлажено производство кузовов из алюминиевого профиля, используются современные технологии окраски, рамы тележек и колесные пары выпускаются на роботизированных комплексах. Предприятие готово к реализации инвестиционных проектов по расширению модельного ряда и организации серийного выпуска новых электропоездов", - отметил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи, слова которого приведены в сообщении.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) создана в 2010 г. на базе "Уральского завода железнодорожного машиностроения" для производства и продажи локомотивов и скоростных электропоездов. Завод является совместным предприятием российской машиностроительной группы "Синара" и немецкого концерна Siemens AG. Завод серийно выпускает грузовые электровозы постоянного тока 2ЭС6 "Синара", 2ЭС10 "Гранит" и пассажирские электропоезда "Ласточка".