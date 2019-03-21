Кабмин в целом поддержал проект закона об "ипотечных каникулах"

"Правительство полагает целесообразным распространить действие норм об "ипотечных каникулах" в отношении действующих на дату вступления в силу проектируемого федерального закона кредитных договоров (договоров займа), условия, которые ранее не изменялись по требованию заемщиков", - говорится в официальном отзыве кабинета министров на проект закона об "ипотечных каникулах". Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. В нем подчеркивается: "правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний".

"Законопроектом предусматривается право находящегося в трудной жизненной ситуации заемщика, заключившего не связанный с предпринимательской деятельностью кредитный договор, обязательства по которому обеспечены ипотекой, однократно обратиться к кредитору с требованием об установлении периода сроком до шести месяцев, в рамках которого по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение его обязательств либо уменьшен размер периодических платежей", - напомнили в кабмине.

В документе отмечается, что "в целях дополнительной защиты интересов граждан правительство считает необходимым определить, что изменение ряда условий кредитного договора (договора займа) по требованию заемщика, например, изменение графика платежей при досрочном возврате части суммы кредита (займа), не должно являться основанием для отказа заемщику в предоставлении "ипотечных каникул". Кроме того, по окончании "ипотечных каникул" кредитором заемщику должен направляться уточненный график платежей по кредитному договору (договору займа), в том числе с учетом платежей, уплаченных заемщиком в течение "ипотечных каникул".

По мнению кабинета министров, "дополнительной проработки и регулирования также требуют вопросы соотнесения нового инструмента защиты интересов заемщика с условиями реализации договоров страхования жизни и здоровья при наступлении обстоятельств, относящихся к трудной жизненной ситуации, а также порядка информирования бюро кредитных историй об "ипотечных каникулах" заемщика и отражения такой информации в его кредитной истории".

"Предлагаемые законопроектом положения могут оказать влияние на увеличение размера формируемых кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам при предоставлении "ипотечных каникул" заемщикам. При этом реализация указанных в законопроекте мер не должна привести к ухудшению категории качества кредитов при расчете указанных резервов", - указали в правительстве. Кроме того, в кабмине полагают, что "введение обязательных "ипотечных каникул" может привести к увеличению стоимости выпуска ипотечных ценных бумаг, поскольку в целях сохранения стабильных выплат инвесторам выпадающие платежи в льготный период по кредитам (займам) будут компенсироваться за счет оригинаторов или поручителей".

Поэтому "данный вопрос требует дополнительной проработки, в том числе с учетом мероприятий федерального проекта "Ипотека" в составе национального проекта "Жилье и городская среда" по развитию рынка ипотечных ценных бумаг".

20 марта президент России Владимир Путин предложил распространить возможность введения "ипотечных каникул" и на уже действующие договоры.