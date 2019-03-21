Шведские эксперты прогнозируют рост спроса на редкие металлы для электромобилей

СТОКГОЛЬМ, 21 марта. /ТАСС/. С ростом популярности электромобилей будет расти потребность в редких металлах, используемых в аккумуляторах. Всего за несколько лет спрос на них может увеличиться в разы, сообщает Sveriges Radio .

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"Несмотря на то, что мы сегодня можем вновь применять большую часть того, что подлежит переработке, ездить на машинах с нынешними батареями может оказаться трудным делом", - считает профессор из Университета Чалмерса в Гетеборге Кристиан Экберг.

Он возглавляет научную группу, занимающуюся разработкой новых методик переработки металлов из отработанных аккумуляторов, которые могут использоваться практически во всех электромобилях. В частности, в них содержатся литий, кобальт, медь и марганец.

По мнению Экберга, в долгосрочной перспективе переработка не будет поспевать за спросом рынка, и возникнет необходимость создания новых типов аккумуляторов для перехода на транспорт, не использующий ископаемое топливо.

"Переработка этих металлов, то есть сырья, которое можно возвращать в его исходную форму, будет необходима. Никаких сомнений в этом нет", - отмечает начальник экологического отдела компании Northvolt, которая планирует построить в Шелефтео самый крупный в Европе завод по производству аккумуляторов. Здесь уже разработана программа собственной переработки большей части начинки старых батарей местного производства.

Эксперты прогнозируют резкий рост спроса на металлы, когда Китай приступит к активной электрификации своего автотранспорта.