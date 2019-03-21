Медведев обратил внимание кабмина на снижение темпов выполнения ФЦП

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал исполнителей федеральных целевых программ (ФЦП) за недостаточно эффективное исполнение расходов, которое по итогам 2018 года оказалось хуже, чем годом ранее, и составило всего 82%.

"Фактически уровень финансирования, к сожалению, не превысил 82%, то есть исполнение расходов в 2018 году - хуже по сравнению с 2017 годом, тогда было около 90%", - сказал глава правительства, открывая очередное заседание кабмина.

Премьер напомнил, что в настоящий момент действует 24 ФЦП. По оценке Минэкономразвития, в целом они выполняются достаточно активно. "Вопросы остаются по реализации только одной федеральной целевой программы, за которую отвечает Роскосмос", - уточнил Медведев.

Он напомнил, что в бюджете на 2018 год на финансирование ФЦП было предусмотрено около 500 млрд рублей, значительную часть этих средств планировалось направить на научные исследования и экспериментальные разработки. Медведев также обратил внимание на то, что снизились показатели софинансирования из региональных и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников. Премьер подчеркнул, что затянувшаяся корректировка параметров финансирования ФЦП тормозит исполнение этих программ. "Время согласовывать определенные показатели установлено, эта задача министерств. Эту работу нужно делать как можно быстрее", - поторопил глава правительства.

Говоря об исполнении федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), он отметил, что речь идет о капитальных вложениях, включая мероприятия гособоронзаказа. "Общий запланированный объем бюджетных ассигнований превысил 740 млрд рублей, объекты и мероприятия в рамках ФАИП профинансированы на 82%, приблизительно также, как и по ФЦП", - сообщил премьер, добавив, что в 2017 году этот показатель был лучше почти на 10%. По данным председателя правительства, в прошлом году было введено 2017 объектов, что составляет чуть больше половины плана. "Тут ситуация не самая лучшая, - сказал Медведев. - Обращаюсь к министерствам и ведомствам, к руководителям их, все причины отставания должны быть устранены, иначе я буду это рассматривать, как вашу неспособность с этим процессом справиться". В целом Медведев призвал поддерживать хороший темп и вернуться к утвержденному графику исполнения ФАИП. По его словам, процесс согласования и бюджетных инвестиций на конкретные проекты нужно сделать более простым и прозрачным, чтобы их выполнение шло быстрее.