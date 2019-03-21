Россельхознадзор с 25 марта вводит запрет на поставки мяса птицы из двух штатов Мексики

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор с 25 марта 2019 г. вводит запрет на поставки продукции птицеводства из двух штатов Мексики. Об этом говорится в материалах ведомства.

"В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по болезни Ньюкасла на территории Мексики с 25 марта 2019 года вводятся временные ограничения на экспорт в РФ с территории штатов Тласкала и Агуаскальентес Мексиканских Соединенных Штатов живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедшей тепловую обработку (не менее 70 градусов), кормов и кормовых добавок, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц", - отмечает Россельхознадзор.

Кроме того, из этих штатов запрещается транзит по территории РФ продукции птицеводства. Как пояснили в Россельхознадзоре, число мексиканских штатов, из которых запрещены поставки в связи с болезнью Ньюкасла, достигло пяти.

Болезнь Ньюкасла - это вирусное заболевание птиц. Профилактическая вакцинация и проведение санитарных мероприятий снижает вероятность вспышек болезни.